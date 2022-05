Visite commentée du jardin de la maison des champs Visite Jardins de la Maison des Champs Doudeauville Catégories d’évènement: Doudeauville

Dans cet ancien pré où s’exhalaient autrefois les parfums subtils de la fenaison, un jardin romantique enveloppe aujourd’hui une longère typique de la Vallée de la Course. Des chemins jalonnés de vivaces aux tons pastels, vous conduisent sur une placette, façonnée en pavés récupérés et soigneusement mis en scène, où se côtoient des rosiers aux noms emprunts de poésie ou évocateurs, comme Pierre de Ronsard, Le Nôtre, Hamilton… Un brin de nostalgie, une dose d’esprit brocante, des courbes créatives. Ce clos, d’un demi hectare, a été conçu sur une idée simple : “Laisser croire que tout ce qui est érigé là a toujours existé “. La ballade s’articule ainsi autour de sages topiaires, sous les fruits du verger, entre des bouquets d’hortensias, à l’ombre d’un mystérieux sous-bois ou encore au milieu des plantes aromatiques qui embaument le potager.

Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 14 ans

Un jardin romantique qui fait la part belle aux roses, aux clématites, aux hortensias dans lesquels s'entrecroisent majestueusement des buis. La balade se termine au sein d'un potager de grand-mère. Visite Jardins de la Maison des Champs 6 chemin de dalles, Doudeauville 62830 Doudeauville Pas-de-Calais

