Du potager au verger en passant par le jardin Zen, les massifs fleuris, vous recevrez de multiples conseils, d'innombrables astuces pour avoir un jardin à la fois beau, productif, résistant à la sécheresse et respectueux de l'environnement avec Jacqueline Jouret-Poulain et Marc Knaepen, auteur/conférencier (sur réservation 07 81 69 37 81) . A noter que la visite commentée sera précédée d'une petite conférence axée sur les plantes aromatiques.

La ferme de l'Alisier blanc
10 chemin de la Croix Saint Martin à Etang (lieu-dit), Beaulieu-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T10:30:00 2021-09-12T12:00:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T16:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

