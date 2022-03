Visite commentée du jardin de Jean Henri Fabre Harmas Jean Henri Fabre Sérignan-du-Comtat Catégories d’évènement: Sérignan-du-Comtat

### **Vendredi 3 juin et samedi 4 juin à 14h30** ### Visite commentée du jardin Venez découvrir avec le jardinier, l’histoire du jardin de Jean Henri Fabre, acquis en 1879 par le naturaliste pour lequel ce jardin était un véritable « laboratoire à ciel ouvert » ### **Samedi 4 juin à 15h30** ### Conférence Ghislain Simard photographe **Conférence et présentation de l’exposition “Insectes en vol”** Trois cents millions d’années d’expérience ont permis aux insectes de développer d’incroyables techniques de vol. La conférence permet de lever le voile sur les mystères qui transforment les insectes en véritables voltigeurs.

Conférence et visite commentée du jardin : inclus dans le billet d’entrée (7€ tarif plein 5€ en Tarif réduit) – Conférence max 40 personnes (réservation souhaitée) – gratuité : Demandeur d’emploi – personne en situation de handicap.

Visite commentée du jardin le vendredi et le samedi à 14h30 Conférence et exposition photos "Insectes en vol" Ghislain Simard Harmas Jean Henri Fabre 445 route d'Orange 84830 Sérignan du Comtat Sérignan-du-Comtat Vaucluse

