du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

A l’ombre d’arbres parfois centenaires, différents arbustes ou vivaces composent ce jardin de 3000 m2. Vous déambulez jusqu’au potager et au verger et découvez d’autres espaces. Le jardinier aura plaisir à commenter et échanger avec vous

Entrée libre

30 rue Jules Rieu, 59310 Orchies

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

