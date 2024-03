Visite commentée du jardin bio-dynamique Château de La Baronnière La Chapelle-Saint-Florent, samedi 1 juin 2024.

Visite commentée du jardin bio-dynamique Le jardin potager | XXIème s. 1 et 2 juin Château de La Baronnière Entrée 5€ (gratuit pour les – de 12 ans et les personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin potager | XXIème s.

Composé de 150 espèces de plantes dont 500 variétés, ce jardin potager s’étale sur plus de 3.000 m2 en demi-cercle. Il a été dessiné par les propriétaires en 2011 à l’emplacement de l’ancien. L’ensemble se décline en gris et blanc sur quatre parties : un verger, des légumes anciens, six massifs de fleurs annuelles aux couleurs vives, des aromatiques et des “curieuses” aux odeurs spécifiques. Le jardin potager est agrémenté d’une vieille serre qui accueille les semis et les jeunes plants, d’un hôtel des insectes, de groseilliers, casseillers, cassissiers, framboisiers, rhubarbes répartis sur de jolies courbes, d’un vieux puits et d’un étang. Depuis mars 2018, le jardin potager est classé “Beaux jardins” par l’Association régionale des parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire (cette appellation deviendra définitive lorsque le jardin potager sera ouvert à la visite 40 jours dans l’année). Lire l’article : “Naissance d’un potager à l’ancienne à La Baronnière” sur le site : www.chateaudelabaronniere.com

Château de La Baronnière La Chapelle Saint Florent La Chapelle-Saint-Florent 49410 La Chapelle-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « http://www.chateaudelabaronniere.com »}] Château de La Baronnière Groupes (+20) sur réservation en dehors des RVJ et JEP

©champion