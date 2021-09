Cagnes-sur-Mer Château-Musée Grimaldi Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer Visite commentée du Haut de Cagnes Château-Musée Grimaldi Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visite commentée du Haut de Cagnes Château-Musée Grimaldi, 18 septembre 2021, Cagnes-sur-Mer. Visite commentée du Haut de Cagnes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château-Musée Grimaldi Sans inscription, visite en exterieur uniquement donc non soumise au pass sanitaire mais masque obligatoire, RDV devant l’entrée du Château-musée, dans la limite des places disponibles

Partez à la découverte de Cagnes, de ses ruelles et de ses monuments ! Château-Musée Grimaldi Place du Château Cagnes-sur-mer Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

