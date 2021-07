Belfort Fort de la Justice Belfort, Territoire de Belfort Visite commentée du fort de la Justice à Belfort Fort de la Justice Belfort Catégories d’évènement: Belfort

« Les Jardins du fort de la Justice » revient sur un lieu emblématique de notre patrimoine et ambitionne d’y créer des jardins conçus par des passionnés issus de tous horizons : artistes, jardiniers, amoureux de nature et d’art actuel, amateurs de patrimoine à réhabiliter… Pour cette seconde ouverture au public, les interventions d’une dizaine d’artiste vont préfigurer ce que seront les Jardins du fort : un lieu de créativité et d’échange ouvert à tous. Pour des raisons de sécurité, les espaces bâtis ne sont pas visitables.

Gratuit. Visite sur inscription

L’association « Les Jardins du fort de la Justice » rouvre un lieu emblématique de notre patrimoine. Fort de la Justice Porte du Vallon, 90000 Belfort Belfort Territoire-de-Belfort

