Une visite à travers les siècles ——————————– ### Embarquez à bord, direction le Fort de Bouc Depuis l’Office de Tourisme de Martigues, embarquez à bord du San Crist pour un trajet commentée de 30 minutes. L’occasion de découvrir l’un des derniers Calen de France, l’ancienne savonnerie Verminck, le pont tournant ferroviaire, le port de Port-de-Bouc… ### Débarquez au Fort de Bouc Suivez votre guide à la découverte de l’histoire de ce lieu emblématique. A la fois ouvrage défensif et phare, le Fort de Bouc a une position stratégique pour le commerce maritime. A l’embouchure du chenal de Caronte, il a autrefois joué un rôle important dans le contrôle de la région. Informations pratiques ———————- Durée de la visite : 3h (transport compris). Prévoir chapeau, crème solaire, bouteille d’eau et appareil photo. Accès interdit aux enfants de moins de 10 ans. Localisation ————

Adulte : 15 euros. Enfant (10-11 ans) : 12 euros. Dès 10 ans.

Une visite commentée du Fort de Bouc, ce monument historique du Moyen-Age. Son accès se fait exclusivement en bateau (inclus). Office de tourisme de Martigues Rond-point de l’Hôtel de Ville 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

