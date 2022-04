Visite commentée du Fort de Bouc Martigues, 21 mai 2022, Martigues.

Visite commentée du Fort de Bouc

2022-05-21 09:30:00 – 2022-05-21 12:30:00 Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut

Martigues 13500

Depuis le Moyen Age, il garde ce passage entre le golfe de Fos et l’Etang de Berre, à mi-chemin entre Marseille et le Rhône.

Par sa position stratégique pour le commerce maritime et le contrôle de la région, le Fort de Bouc a de tous temps eu une fonction double, à la fois ouvrage défensif et phare.

Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 6 janvier 1930.



Billetterie disponible auprès de l’office de Tourisme de Martigues.



Informations pratiques :

– Prévoir chapeau et crème solaire.

– Les enfants sont autorisés à partir de 10 ans.

– Tous les passagers doivent être inscrits. Aucun remboursement ne sera consenti au client retardataire.

– Pour votre confort, nous vous conseillons d’arriver environ 15 minutes avant le début de la visite.



En 1993, la Ville de Martigues s’est engagée dans la sauvegarde et la réhabilitation du Fort de Bouc. Après des travaux de restauration et pour la première fois de son histoire millénaire, en 2007 le Fort de Bouc s’est ouvert au public, offrant aux visiteurs un véritable voyage dans le temps.

Le fort de Bouc est enclavé géographiquement dans les installations du port pétrolier de Lavéra.

De ce fait, sa fréquentation et son usage sont assujettis à diverses contraintes particulières.

Sur le territoire de la Commune de Martigues, le Fort de Bouc dresse ses murailles de calcaire rose à l’embouchure du chenal de Caronte.

