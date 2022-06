Visite commentée du conservatoire des transports Wissembourg, 3 juin 2022, Wissembourg.

2022-06-03 – 2022-06-03

Wissembourg 67160

EUR Le Conservatoire des Transports regroupe une collection de plus de 180 voitures, d’autocars, de camions et d’engins agricoles, sur plus de 8000 m2 et propose des représentations de scènes d’époque. À l’occasion d’une visite guidée, venez découvrir les lieux et écoutez les histoires passionnantes de certains véhicules !

À l’occasion d’une visite guidée, venez découvrir les lieux et écoutez les histoires passionnantes de certains véhicules ! Sur réservation au minimum 2 jours avant la sortie.

+33 6 20 40 94 66

