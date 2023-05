Visite commentée du conservatoire CITROEN DS Sortie 2 Palais de Justice bus 93, 30 mai 2023, Paris.

Le mardi 30 mai 2023

de 13h40 à 16h00

.Tout public. payant

15 €

Visite du conservatoire CITROEN DS commentée par le conférencier du site.

Un siècle d’une passionnante aventure humaine, industrielle et commerciale, un patrimoine à découvrir pour les passionnés comme pour les curieux. Découvrez une collection exceptionnelle, 300 véhicules en état de marche pour la plupart, dont les DS des présidents De Gaulle et Pompidou, la C6 de Sacha Guitry, la C4 WRC de Sébastien Loeb par exemple et tant d’autres. Tous les domaines qui ont fait et font l’histoire de Citroën sont présents au Conservatoire. Attention appelée : nous devons prendre impérativement le bus de 14h (intervalle de 1h entre chaque bus). Tél 06 12 43 41 98.

Sortie 2 Palais de Justice bus 93 Station Bobigny Pablo Picasso (terminus ligne 5) 93000 Paris

