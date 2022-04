Visite commentée du Clocher-Porche Musée – prieuré, 14 mai 2022 20:00, Mimizan.

Nuit des musées Visite commentée du Clocher-Porche Musée – prieuré Samedi 14 mai, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00 Réservations obligatoires (18 personnes max / visite)

Vous souhaitez faire un voyage dans le temps pour en apprendre un peu plus sur l’histoire et la culture de notre pays, au fil des siècles ? Remontons le temps au Musée-Prieuré !!

Le Clocher-Porche est la visite incontournable pour satisfaire votre curiosité !

L’église Sainte-Marie de Mimizan est localisée sur l’un des chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Cet édifice protège en son sein les vestiges de l’ancien prieuré bénédictin construit au 12e siècle. Le clocher reste aujourd’hui la seule trace visible du gigantesque prieuré.

Cependant, le véritable trésor est à l’intérieur.

Derrière les murs en brique de ce monument, vous trouverez un merveilleux portail sculpté, inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO au titre du Bien 3les Chemins de Saint Jacques de Compostelle en France”.

Il est considéré comme un des plus beaux du Sud-Ouest de la France.

Cette construction a protégé pendant des siècles l’une des plus vieilles représentations de saint Jacques en France. Celle-ci possède encore ses couleurs, nous offrant un magnifique aperçu de l’art du 13e siècle.

Le clocher-porche abrite également un étonnant ensemble de peintures murales datant du 15e siècle.

Les visites proposent la découverte d’un espace muséographique sur l’histoire du prieuré, ainsi qu’une présentation virtuelle de ce dernier accompagnée d’un diaporama détaillant un portail sculpté polychrome du début du XIIIe siècle ainsi que des peintures murales du XVe siècle présents dans le clocher-poche, vestige de l’ancien prieuré bénédictin. (Monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial au titre du Bien “Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle en France”).

Réservation obligatoire : 18 pers max / visites en raison des mesures de protection du bâtiment.

compulsory Reservation: 18 pers max / visits because of measures of protection of the building(ship). Reservations required (18 people max/ visit) Saturday 14 May, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Visits propose the discovery of a museographic space on the history(story) of the priory, as well as a virtual presentation(display) of the latter(this last) accompanied with a diaporama detailing(retailing) a polychrome sculpted portal(gate) of the beginning of the XIIIth century as well as wall paintings(paints) of the XVth century present in the bell tower-pocket, vestige of the old(former) priory Benedictine. (Monument registers on the list of the world heritage in conformance with(for) the Good(Property) “The Paths(Ways) of Santiago de Compostela in France”).

¡El Campanario-Porche es la visita obligada para satisfacer su curiosidad!

La iglesia de Santa María de Mimizan se encuentra en uno de los caminos que conducen a Santiago de Compostela.

Este edificio protege en su interior los restos del antiguo priorato benedictino construido en el siglo XII. El campanario sigue siendo hoy el único rastro visible del gigantesco priorato.

Sin embargo, el verdadero tesoro está dentro.

Detrás de las paredes de ladrillo de este monumento, encontrará un maravilloso portal esculpido, inscrito en el Patrimonio Mundial por la UNESCO como Bien 3les Chemin de Saint Jacques de Compostelle en Francia”.

Es considerado uno de los más bellos del suroeste de Francia. Esta construcción ha protegido durante siglos una de las representaciones más antiguas de Santiago en Francia. Esta todavía tiene sus colores, que nos ofrecen una magnífica visión del arte del siglo 13.

El campanario-porche también alberga un sorprendente conjunto de pinturas murales que datan del siglo XV.

Reservas obligatorias (máximo 18 personas/ visita) Sábado 14 mayo, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

