le samedi 14 mai

Le Clocher-Porche est la visite incontournable pour satisfaire votre curiosité ! L’église Sainte-Marie de Mimizan est localisée sur l’un des chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cet édifice protège en son sein les vestiges de l’ancien prieuré bénédictin construit au 12e siècle. Le clocher reste aujourd’hui la seule trace visible du gigantesque prieuré. Cependant, le véritable trésor est à l’intérieur. Derrière les murs en brique de ce monument, vous trouverez un merveilleux portail sculpté, inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO au titre du Bien 3les Chemins de Saint Jacques de Compostelle en France”. Il est considéré comme un des plus beaux du Sud-Ouest de la France. Cette construction a protégé pendant des siècles l’une des plus vieilles représentations de saint Jacques en France. Celle-ci possède encore ses couleurs, nous offrant un magnifique aperçu de l’art du 13e siècle. Le clocher-porche abrite également un étonnant ensemble de peintures murales datant du 15e siècle.

Réservations obligatoires (18 personnes max / visite)

Vous souhaitez faire un voyage dans le temps pour en apprendre un peu plus sur l’histoire et la culture de notre pays, au fil des siècles ? Remontons le temps au Musée-Prieuré !! Musée – prieuré 39 rue de l’Abbaye, 40200 Mimizan Mimizan Landes

