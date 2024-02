Visite commentée du circuit du plus petit fleuve de France Rue Jean Lamy Veules-les-Roses, mardi 30 juillet 2024.

Visite commentée du circuit du plus petit fleuve de France Rue Jean Lamy Veules-les-Roses Seine-Maritime

Laissez-vous séduire par l’un des plus beaux villages de Normandie, le seul village de Seine Maritime élu « plus beau village de France ».

Admirez les roues des moulins, découvrez le cresson aux sources. Dans le cœur du village les superbes villas, les cressonnières et les moulins vous enchanteront. Visite commentée pédestre d’environ 1h30.

Visite gratuite, sur réservation.

Rdv à 10h30 sur le parvis de l’église.

Un adulte majeur accompagnant pour 1 à 4 enfants.

Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter.



Début : 2024-07-30 10:30:00

fin : 2024-07-30 12:00:00

Rue Jean Lamy Parvis de l’église

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie info@cote-albatre-tourisme.fr

L’événement Visite commentée du circuit du plus petit fleuve de France Veules-les-Roses a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre