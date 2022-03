Visite commentée du circuit du plus petit fleuve de France Veules-les-Roses, 10 mai 2022, Veules-les-Roses.

Visite commentée du circuit du plus petit fleuve de France Parvis de l’église 27 rue Victor Hugo Veules-les-Roses

2022-05-10 10:30:00 – 2022-05-10 12:00:00 Parvis de l’église 27 rue Victor Hugo

Veules-les-Roses Seine-Maritime

Laissez-vous séduire par l’un des plus beaux villages de Normandie, le seul village de Seine Maritime élu “plus beau village de France”.

Admirez les roues des moulins, découvrez le cresson aux sources. Dans le coeur du village les superbes villas, les cressonnières et les moulins vous enchanteront. Visite commentée pédestre d’environ 1h30.

Tous les mardis à 10h30 lors des vacances de printemps et en juillet et août, sur réservation.

Rdv à 10h30 sur le parvis de l’église.

La visite aura lieu si un minimum de 3 participants est atteint. L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler et de rembourser/échanger en cas d’effectif non atteint.

Un adulte majeur accompagnant pour 1 à 4 enfants.

Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter.

Laissez-vous séduire par l’un des plus beaux villages de Normandie, le seul village de Seine Maritime élu “plus beau village de France”.

Admirez les roues des moulins, découvrez le cresson aux sources. Dans le coeur du village les superbes villas,…

Laissez-vous séduire par l’un des plus beaux villages de Normandie, le seul village de Seine Maritime élu “plus beau village de France”.

Admirez les roues des moulins, découvrez le cresson aux sources. Dans le coeur du village les superbes villas, les cressonnières et les moulins vous enchanteront. Visite commentée pédestre d’environ 1h30.

Tous les mardis à 10h30 lors des vacances de printemps et en juillet et août, sur réservation.

Rdv à 10h30 sur le parvis de l’église.

La visite aura lieu si un minimum de 3 participants est atteint. L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler et de rembourser/échanger en cas d’effectif non atteint.

Un adulte majeur accompagnant pour 1 à 4 enfants.

Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter.

Parvis de l’église 27 rue Victor Hugo Veules-les-Roses

dernière mise à jour : 2022-03-15 par