Visite commentée du circuit du plus petit fleuve de France Veules-les-Roses, 31 août 2021, Veules-les-Roses. Visite commentée du circuit du plus petit fleuve de France 2021-08-31 10:30:00 – 2021-08-31 12:00:00 Office de Tourisme 27 rue Victor Hugo

Veules-les-Roses Seine-Maritime Veules-les-Roses Laissez-vous séduire par l’un des plus beaux villages de Normandie, le seul village de Seine Maritime élu “plus beau village de France”.

Admirez les roues des moulins, découvrez le cresson aux sources. Dans le coeur du village les superbes villas, les cressonnières et les moulins vous enchanteront. Visite commentée pédestre d’environ 1h30.

Tous les mardis à 10h30 en juillet et août, sur réservation.

Rdv à 10h30 à l'Office de tourisme.

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Veules-les-Roses Autres Lieu Veules-les-Roses Adresse Office de Tourisme 27 rue Victor Hugo Ville Veules-les-Roses lieuville 49.87469#0.79776