Gundershoffen Gundershoffen Bas-Rhin, Gundershoffen Visite commentée du cimetière juif Gundershoffen Gundershoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gundershoffen

Visite commentée du cimetière juif Gundershoffen, 19 septembre 2021, Gundershoffen. Visite commentée du cimetière juif 2021-09-19 10:30:00 – 2021-09-19

Gundershoffen Bas-Rhin Visite guidée et découverte des lieux en rapport avec la culture juive. En matinée, visite du cimetière juif à Gundershoffen à 10h30 et l’après-midi, à 15h, visite commentée de la synagogue de Reichshoffen. Dans le cadre des journées européennes de la culture juive, visite commentée des lieux. En matinée, visite du cimetière juif à Gundershoffen et l’après-midi, visite de la synagogue de Reichshoffen. +33 6 18 53 42 84 Visite guidée et découverte des lieux en rapport avec la culture juive. En matinée, visite du cimetière juif à Gundershoffen à 10h30 et l’après-midi, à 15h, visite commentée de la synagogue de Reichshoffen. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gundershoffen Autres Lieu Gundershoffen Adresse Ville Gundershoffen lieuville 48.90293#7.65391