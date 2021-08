Saint-Honoré-les-Bains Château La Montagne Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains Visite commentée du Château La Montagne Château La Montagne Saint-Honoré-les-Bains Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Honoré-les-Bains

Visite commentée du Château La Montagne Château La Montagne, 18 septembre 2021, Saint-Honoré-les-Bains. Visite commentée du Château La Montagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château La Montagne

Venez découvrir une propriété hors normes et unique en son genre qui vous replongera dans la grande époque. En plus de la visites des intérieurs du château vous pourrez découvrir la poterie classée MH et sélectionnée par la mission Bern dans le cadre de sa restauration. 14h à 17h (départ de la dernière visite) Visite guidée et commentée par les propriétaires.

9€ | Gratuit – 12 ans.

Le château de La Montagne est posé sur un parc de 25 hectares, l’ensemble est classé ISMH. Château La Montagne 58360 Saint-Honoré-les-Bains Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains Autres Lieu Château La Montagne Adresse 58360 Saint-Honoré-les-Bains Ville Saint-Honoré-les-Bains lieuville Château La Montagne Saint-Honoré-les-Bains