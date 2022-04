Visite commentée du château et du musée de Vitré Musée du château de Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nuit des musées

Vitré

Visite commentée du château et du musée de Vitré Musée du château de Vitré, 14 mai 2022 21:00, Vitré. Nuit des musées Visite commentée du château et du musée de Vitré Musée du château de Vitré Samedi 14 mai, 21h00 Gratuit, tout public, de 21h à 23h, départ toutes les 30 min, durée 1h

En compagnie d’un guide conférencier agréé, (re) découvrez le musée du château des barons et les œuvres d’art qu’il renferme une fois le soleil couché ! http://www.mairie-vitre.com/vitre_pratique/culture/musees.php Free, all public, from 9pm to 11pm, departure every 30 min, duration 1h Saturday 14 May, 21:00 Gratis, todo público, de 21:00 a 23:00, salida cada 30 min, duración 1h Sábado 14 mayo, 21:00 Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France 35500 Vitré Bretagne

Détails Heure : 21:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Nuit des musées, Vitré Autres Lieu Musée du château de Vitré Adresse Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France Ville Vitré

Musée du château de Vitré Vitré https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Visite commentée du château et du musée de Vitré Musée du château de Vitré 2022-05-14 was last modified: by Visite commentée du château et du musée de Vitré Musée du château de Vitré Musée du château de Vitré 14 mai 2022 21:00 Ille-et-Vilaine nuit musées nuit musées vitré

Vitré