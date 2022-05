Visite commentée du château et du musée de Vitré Musée du château de Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Musée du château de Vitré, le samedi 14 mai à 21:00 Gratuit, tout public, de 21h à 23h, départ toutes les 30 min, durée 1h

En compagnie d’un guide conférencier agréé, (re) découvrez le musée du château des barons et les œuvres d’art qu’il renferme une fois le soleil couché ! Musée du château de Vitré Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France Vitré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:59:00

