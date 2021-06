Ballancourt-sur-Essonne Château du Saussay Ballancourt-sur-Essonne, Essonne Visite commentée du château du Saussay Château du Saussay Ballancourt-sur-Essonne Catégories d’évènement: Ballancourt-sur-Essonne

Essonne

Visite commentée du château du Saussay

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Saussay

Bâti sur les ruines d’un château féodal, le château du Saussay constitue un rare ensemble de deux châteaux du XVIIIe siècle siècle se faisant face à l’entrée d’un parc romantique entouré d’eau. À l’intérieur, les pièces de réceptions évoquent les vies des personnages illustres qui l’habitèrent. Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des monuments historiques le 19 janvier 1951.

Visite commentée 6 euros, visite du parc seul 4,5 euros

Château du Saussay Avenue Comtesse-Guillemette-de-Bourbon-Busset 91610 Ballancourt-sur-Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

