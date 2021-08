Silhac Château du Hautvillard Ardèche, Silhac Visite commentée du château du Hautvillard Château du Hautvillard Silhac Catégories d’évènement: Ardèche

Le Château du Hautvillard est un château dont l’origine remonte au XIIe siècle, comprenant notamment deux belles tours circulaires, un donjon carré, et une cheminée monumentale sculptée construite au début du XVIe siècle. Par arrêté du 17 avril 1952, la cheminée monumentale a été inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Le propriétaire propose une visite commentée de plusieurs pièces du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que des extérieurs (façades, tours circulaires et donjon carré). Château du Hautvillard Le Hautvillard, 07240 Silhac, Ardeche Silhac Ardèche

