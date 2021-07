Gleizé Château de Vaurenard Gleizé, Rhône Visite commentée du Château de Vaurenard Château de Vaurenard Gleizé Catégories d’évènement: Gleizé

Vaurenard est une maison de famille habitée toute l’année. Relais de chasse au XIVe siècle, elle s’est agrandie et transformée notamment au XVIIIe avec la construction des communs puis au XIXe, l’édification d’une chapelle néogothique signée Tony Desjardin. Sa visite commentée de l’intérieur (pièces de réception et nombreuses chambres au 1er étage) est proposée à chaque heure (10 h – 11 h – 14 h- 15 h – 16 h – 17 h) La visite de la chapelle et des jardins est libre.

Tarifs : adultes : 7 euros. Jeunes (12 à 18ans) 3 euros. Enfants (moins de 12 ans) : gratuit. Groupe limité à 20 personnes ((sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période)

Anciennement rendez-vous de chasse des sires de Beaujeu, remanié et agrandi au cours des siècles suivants. Aujourd’hui, Vauxrenard est une demeure de style XVIIIe. Château de Vaurenard Route départementale 504 69400 Gleizé Gleizé Rhône

