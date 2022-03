VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU DE ST MICHEL DE MOURCAIROL Les Aires Les Aires Catégories d’évènement: Hérault

Les Aires Hérault Les Aires EUR 5 5 Visite du château médiéval, sa chapelle St Michel de Mourcairol et son superbe point de vue

5 € pour l’Association « Les Amis de St Michel »

Réservation obligatoire 06.08.87.21.52

Chaussures de marche, dénivelé 40m – distance complète 850m.

Rendez-vous 15h sur le parking du site :

accès RD 160 entre Lamalou-les-Bains et Les Aires, avant Le Moulinas, route de Saint-Michel.

Annulation en cas de mauvais temps L’association Les Amis de Saint-Michel vous emmène à la découverte du site de Mourcairol, inscrit aux Monuments Historiques. Vous découvrirez les vestiges du château et la chapelle romane, témoins d’un passé prestigieux, ainsi que le superbe panorama s’offrant à vous depuis la table d’orientation.

