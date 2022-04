VISITE COMMENTEE DU CHATEAU DE PORNIC Pornic, 23 avril 2022, Pornic.

VISITE COMMENTEE DU CHATEAU DE PORNIC Pornic

2022-04-23 – 2022-04-23

Pornic Loire-Atlantique

DISPOSITIONS ACTUELLES SPÉCIALES COVID 19 :

Port du masque sanitaire conseillé durant la visite.

VISITE GUIDEE: DE LA FORTERESSE MEDIEVALE AU CHATEAU BALNEAIRE

Envie de visiter l’intérieur du château de Pornic, ce patrimoine emblématique de la cité pornicaise ?

Suivez Juliane, Eloïse, Tom, … qui vous ouvrent ses portes, les week-ends à partir de mi-avril, du mercredi au dimanche en mai, juin, septembre ou octobre; et tous les jours durant l’été.

Découvrez l’histoire de la vieille forteresse médiévale en ruine qui fut remaniée tout au long du XIXème siècle en château balnéaire.

L’occasion de traverser différentes pièces de cette bâtisse moyennageuse transformée en demeure du XIXème siècle qui se dévoilent à vous : salon, salle à manger, bibliothèque, sans oublier les chambres au sommet de la tour qui offrent une vue imprenable sur l’entrée de la ria et le Vieux Port.

Thèmes évoqués : le château au cours du 19è siècle, la famille Joubert-Bonnaire, Gilles de Rais et Jeanne d’Arc, les blasons des familles propriétaires, les Guerres de Religion et les Guerres de Vendée.

Visite peu adaptée aux enfants de moins de 10 ans.

Durée moyenne 50 minutes/1h, visite à pied de l’intérieur du château.

Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Prévoir des chaussures confortables pour monter les escaliers (une cinquantaine de marches en tout).

Les animaux ne sont pas admis.

chateaudepornic@gmail.com +33 6 80 93 86 20

