Le Château de la Tourette est un château dont l’origine remonte au XIIIe siècle. Vestiges visibles des XIVe et XVe siècles (dont l’élément central est un important donjon quadrangulaire). L’édifice comprend une maison forte (XVIe siècle, restaurée) abritant notamment une salle des gardes, ainsi qu’une très belle terrasse avec son remarquable mur de soutènement (de la terrasse, belle vue sur les gorges de la Dunière). Le site est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le 7 novembre 1996 (maison-forte, communs, terrasses, donjon, élévation). Les propriétaires proposent une visite commentée des pièces du rez-de-chaussée (principalement la salle des gardes) et des extérieurs (notamment la terrasse avec son remarquable mur de soutènement). Château de la Tourette 2230 Chemin de La Tourette, 07240 Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Ardèche

