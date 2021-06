Val-du-Layon Château de la Haute Guerche Maine-et-Loire, Val-du-Layon Visite commentée du château de la Haute Guerche Château de la Haute Guerche Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Visite commentée du château de la Haute Guerche Château de la Haute Guerche, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Val-du-Layon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Haute Guerche

* Présentation du château ruiné par les guerres de Vendée. * Histoire et architecture autour d’une maquette proposant une reconstitution du château * déambulation autour du site

adulte: 5€, de 6 à 12 ans :3€ gratuit pour les moins de 6 ans

visite commentée des extérieurs du château et de la chapelle Château de la Haute Guerche Saint-Aubin de Luigné 49190 Val du Layon Val-du-Layon Saint-Aubin-de-Luigné Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

