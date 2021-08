Montceaux Château de la Bâtie Ain, Montceaux Visite commentée du Château de la Batie Château de la Bâtie Montceaux Catégories d’évènement: Ain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Bâtie Adulte : 5€ / Enfant – 12 ans : 2€. Départ des visites en continu. Durée : 45min.

Le propriétaire vous ouvre ses portes et vous fait découvrir l’architecture typique de la fin du XIIIe siècle en carrons savoyards. Château de la Bâtie 134, chemin de la Bâtie, 01090 Montceaux Montceaux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

