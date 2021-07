Visite commentée du chantier de restauration de l’église du village Église Saint-Antoine-Saint-Sulpice, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Grigny.

Visite commentée du chantier de restauration de l’église du village

le samedi 18 septembre à Église Saint-Antoine-Saint-Sulpice

**Patrimoine pour tous, Ensemble faisons vivre le patrimoine** Vous découvrirez à l’occasion de ces Journées la richesse et la spécificité du patrimoine Grignois, à travers des actions de valorisation et de préservation permettant à chacun d’entre nous de se l’approprier et de le transmettre. Planifiée sur plusieurs années, la restauration de l’église du village s’achève. Le monument vétuste lié au vieillissement a été totalement restaurée, de la charpente à la couverture en passant par les murs intérieurs et extérieurs, le sol sans oublier la cloche et les 7 tapisseries classées au titre des monuments historiques. Le choix a été de restaurer à l’identique non seulement pour tenter de réparer les abus des restaurations antérieures mais pour retrouver l’église dans sa beauté d’antan.

RDV sur place, le chantier de restauration de l’église du village, les travaux de finition de la restauration avant ouverture de l’église Saint Antoine, Saint Sulpice du village.

Église Saint-Antoine-Saint-Sulpice 17 rue Pierre-Brossolette 91350 Grigny Grigny Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00