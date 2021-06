Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Visite commentée du chantier de fouilles du Forum Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Découverte du monument emblématique du Forum, lieu où se déroulait l’activité politique, économique et judiciaire de la ville antique d’Aregenua. Ce monument exceptionnellement conservé est en cours d’étude et d’ordinaire fermé au public. **Réservation obligatoire sur cette page :** [**[https://www.weezevent.com/visites-commentees-du-chantier-de-fouilles-du-forum-2021](https://www.weezevent.com/visites-commentees-du-chantier-de-fouilles-du-forum-2021)**](https://www.weezevent.com/visites-commentees-du-chantier-de-fouilles-du-forum-2021) **Il s’agit d’une réservation sans pré-paiement sur internet.**

Tarif : 2€ ; gratuit pour les moins de 15 ans.

Découverte du chantier de fouilles du Forum avec un guide. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T11:00:00 2021-07-18T12:00:00;2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T15:00:00;2021-07-18T15:30:00 2021-07-18T16:30:00;2021-07-18T17:00:00 2021-07-18T18:00:00

