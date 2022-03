Visite commentée du chantier de fouilles archéologiques Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Découvertes archéologiques dans l’abbaye Lieu emblématique de l’Abbaye de Sorde, le cryptoportique fait l’objet d’un chantier de restauration. Les travaux ont été momentanément arrêtés pour laisser place à des fouilles archéologiques qui ont révélé des techniques de construction inédites !

Au cours de cette visite, les archéologues eux-mêmes vous racontent leurs recherches à Sorde. La tuile ?! Découvertes archéologiques dans l’abbaye.

