Visite commentée du chantier de fouille archéologique la motte castrale de La Porcherie La Porcherie, jeudi 22 août 2024.

Visite guidée du site archéologique la motte castrale de Châteauvieux

Découvrez le site archéologique de la motte castrale à travers une visite commentée par Patrice Conte, responsable du chantier.

La motte castrale de la Porcherie fait l’objet depuis 2018 de recherches archéologiques programmées conduites par le Service Régional d’archéologie (ministère Culture, DRAC Nouvelle Aquitaine) et de l’association de recherche ArchéA Limousin, afin de comprendre les origines, l’organisation et la constitution de cette motte castrale des environs de l’an mil et des bâtiments qui lui sont associés. Commentée par Patrice Conte, responsable du chantier EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 17:00:00

fin : 2024-08-22

Puy Archer

La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

