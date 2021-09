Villeneuve-sur-Yonne Bureau d'information touristique Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Visite commentée du centreancien de Villeneuve-sur-Yonne Bureau d’information touristique Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Bureau d’information touristique, le dimanche 19 septembre à 11:00

Découvrez comment Louis VII a fait de Villeneuve sur Yonne une des villes de son royaume de France, quelles empreintes les mariniers ont laissé dans la ville et les personnages illustres qui l’ont habitée. Comment la ville s’est construite du Moyen-Age à nos jours Bureau d’information touristique 4 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

