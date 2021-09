Cholet Eglise du Sacré Coeur Cholet, Maine-et-Loire Visite commentée du Carillon et de l’église Eglise du Sacré Coeur Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Pour ceux qui le souhaitent, des guides vous accueillent pour découvrir toute la riche symbolique de ce chef d’oeuvre du XXe siècle (1937 – 1941) Découvrez également le carillon de Cholet (49 cloches), soit en l’écoutant dans le choeur ou, pour les plus courageux, en montant au clocher, (132 marches). Découverte de ce chef d’oeuvre du Patrimoine et de cet instrument unique dans l’Ouest Eglise du Sacré Coeur 25 boulevard Guy Chouteau, 49300 CHOLET Cholet Cholet Maine-et-Loire

