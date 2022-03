Visite commentée du bourg de Ouistreham Ouistreham, 15 mars 2022, Ouistreham.

Lors de cette rencontre nous allons mentionner l’évolution des premiers établissements humains du bourg et nous ferons la visite de l’église paroissiale, St Samson, la grange dîmière et les vieilles maisons qui sont des témoins incontestables que l’ancien bourg tirait profit des activités à la fois maritimes et agricoles sous la dépendance des religieuses de l’Abbaye aux Dames de Caen.

Visite proposée dans le cadre de la semaine britannique.

