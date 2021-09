Cébazat Place de la Commune-1871 Cébazat, Puy-de-Dôme Visite commentée du bourg de Cébazat Place de la Commune-1871 Cébazat Catégories d’évènement: Cébazat

Puy-de-Dôme

Place de la Commune-1871, le dimanche 19 septembre à 14:30

Les membres de l’association dévoileront les secrets du bourg. Ce dernier abrite des curiosités architecturales qui en disent long sur le passé de la cité. Entre monuments historiques, vestiges, et traces du passé, cette visite vous fera revivre l’histoire de Cébazat. Départ à 14 h 30, place de la Commune-1871.

Entrée libre. Port du masque obligatoire, conformément à la réglementation en vigueur.

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

