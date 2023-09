Cet évènement est passé Visite commentée du bourg de Cheffes VISITE COMMENTEE DU BOURG 49 Cheffes Catégories d’Évènement: 49 Cheffes

Maine-et-Loire Visite commentée du bourg de Cheffes VISITE COMMENTEE DU BOURG 49 Cheffes, 17 septembre 2023, 49 Cheffes. Visite commentée du bourg de Cheffes Dimanche 17 septembre, 10h00 VISITE COMMENTEE DU BOURG Entrée libre Rdv place de l’église de Cheffes à 10h uniquement le dimanche

Visite commentée du village par le passionné André Grazelie. (Durée : 1h-1h15) VISITE COMMENTEE DU BOURG Place de l’Eglise, Cheffes 49 Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire Visite commentée du village par le passionné André Grazelie.

Durée : 1h-1h15 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:15:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:15:00+02:00 Laura Bellanger Détails Catégories d’Évènement: 49 Cheffes, Maine-et-Loire Autres Lieu VISITE COMMENTEE DU BOURG Adresse Place de l'Eglise, Cheffes Ville 49 Cheffes Departement Maine-et-Loire Lieu Ville VISITE COMMENTEE DU BOURG 49 Cheffes latitude longitude 47.621109;-0.507119

VISITE COMMENTEE DU BOURG 49 Cheffes Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/49 cheffes/