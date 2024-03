Visite commentée du bois d’Auch Le bois d’Auch Auch, samedi 1 juin 2024.

Samedi 1 juin, 11h00 Le bois d'Auch Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous sur l'aire d'accueil du bois d'Auch (chemin du Bois-d'Auch)

Comment se construit la nature en milieu rural ? À quel type d’écosystème pensez-vous lorsqu’on évoque la forêt ? Lieu de diversité d’essences et de vies, apprenez-en plus sur le bois d’Auch à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.

Mobilisez vos sens et suivez Elsa, notre guide-conférencière, Laetitia, paysagiste au CAUE du Gers et Christophe, responsable du service Espaces verts pour découvrir les mystères qui se cachent sous les feuillages.

Le Pays d’art et d’histoire Grand Auch Cœur de Gascogne propose cette visite en partenariat avec le service Espaces verts de la Ville d’Auch et le Conseil Architecture Urbanisme Environnement du Gers

Le bois d’Auch 901, chemin du bois d’Auch Auch 32000 Gers Occitanie Située à quelques kilomètres à l’ouest du centre urbain, cette fôret communale représente depuis des siècles un espace de production où la coupe de bois de construction, de chauffage ou la cueillette de plantes sauvages complétaient les ressources des habitants. Aujourd’hui dévolue à l’accueil du public comme espace de loisirs, elle fait également l’objet d’une attention particulière pour la protection du milieu naturel et la conservation de la biodiversité.

©Grand Auch Cœur de Gascogne