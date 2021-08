Mornant Mornant Mornant, Rhône Visite commentée : Du blé au pain Mornant Mornant Catégories d’évènement: Mornant

Rhône

Visite commentée : Du blé au pain Mornant, 3 septembre 2021, Mornant. Visite commentée : Du blé au pain 2021-09-03 09:30:00 – 2021-09-03 10:30:00

Mornant Rhône Mornant EUR Le Croissant Fertile est une ferme en AB qui réalise les étapes nécessaires à la fabrication du pain. Découvrez la culture des céréales, leur transformation de la récolte en passant par le stockage, le tri, la fabrication de la farine à la cuisson du pain accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr +33 4 78 19 91 65 https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/visite-commentee-du-ble-au-pain-mornant/ dernière mise à jour : 2021-04-13 par

