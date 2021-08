Beaune Beffroi de Beaune Beaune, Côte-d'Or Visite commentée du Beffroi de Beaune Beffroi de Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Visite commentée du Beffroi de Beaune Beffroi de Beaune, 18 septembre 2021, Beaune. Visite commentée du Beffroi de Beaune

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Beffroi de Beaune

Tour de guet, horloge publique, le beffroi rythme la vie de la cité depuis près de 600 ans… **À noter : seuls les trois premiers niveaux du beffroi sont accessibles à la visite.** Pour les Journées européennes du Patrimoine, des visites commentées de trente minutes sont organisées. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Gratuit

Visite commentée des trois premiers niveaux du beffroi Beffroi de Beaune Place Monge, 21200 Beaune Beaune Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beffroi de Beaune Adresse Place Monge, 21200 Beaune Ville Beaune lieuville Beffroi de Beaune Beaune