Vesoul Archives départementales de la Haute-Saône Haute-Saône, Vesoul Visite commentée du bâtiment des Archives Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul

Visite commentée du bâtiment des Archives Archives départementales de la Haute-Saône, 18 septembre 2021, Vesoul. Visite commentée du bâtiment des Archives

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Haute-Saône

Les Archives départementales de la Haute-Saône assurent depuis plus de 200 ans la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives publiques et privées dont elles ont la charge. Elles permettent ainsi de découvrir et comprendre une histoire locale riche grâce à des documents variés. **À noter :** Départ des visites samedi : 14h, 15h, 16h. **À noter :** Départ des visites dimanche : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30

Gratuit | Durée : env 1h15 | Visites limitées à 15 personnes | inscription recommandée.

Sous la conduite des archivistes, partez à la découverte du bâtiment et de ses trésors. Archives départementales de la Haute-Saône 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul Vesoul Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Vesoul Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Saône Adresse 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul Ville Vesoul lieuville Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul