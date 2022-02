Visite commentée du barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons, 5 juillet 2022, Montsauche-les-Settons.

Visite commentée du barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons

2022-07-05 – 2022-07-05

Montsauche-les-Settons Nièvre Montsauche-les-Settons

Venez découvrir le barrage du lac des Settons, l’un des plus anciens du Morvan ! Histoire et anecdotes n’attendent plus que vous ! Balades accompagnées, les mardis de juillet et août. Prévoir de bonnes chaussures de marche (balades escarpées) Départ Maison des Grands Lacs à 11h.

Montsauche-les-Settons

dernière mise à jour : 2022-02-12