Visite commentée du Barrage des Settons Montsauche-les-Settons, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Montsauche-les-Settons.

Visite commentée du Barrage des Settons 2021-07-13 – 2021-07-13

Montsauche-les-Settons Nièvre

5 EUR Visites du barrage des Settons: Le barrage du lac des Settons dévoile ses secrets lors des visites commentées de l’Office de Tourisme, tous les mardis matin en juillet et août.

Pour vous inscrire, c’est aux Bureaux d’Information Touristique de Château Chinon, Lormes et les Settons.

Vous découvrirez le fonctionnement de l’édifice mais également son histoire et son rôle important pour le Morvan.

Tarifs : 5€ par personne (gratuit pour les -12 ans).

