Visite commentée Dompeter et Chapelle Saint-Ulrich Avolsheim Avolsheim Catégories d’Évènement: AVOLSHEIM

Bas-Rhin

Visite commentée Dompeter et Chapelle Saint-Ulrich, 17 juillet 2023, Avolsheim Avolsheim. Visite commentée Dompeter et Chapelle Saint-Ulrich rue du Dompeter Avolsheim Bas-Rhin

2023-07-17 17:00:00 – 2023-07-17 19:00:00 Avolsheim

Bas-Rhin Avolsheim Dompeter : “Plus vieille église d’Alsace”. L’histoire de cet édifice est lié à saint Materne, évangélisateur de l’Alsace. Consacré en 1049 par le pape alsacien Léon IX, l’église romane a subi plusieurs modifications. Chapelle Saint-Ulrich : Chapelle à l’architecture unique en Europe de l’Ouest, remontant au Xe siècle. Des fresques ont été mises au jour en 1968. Par l’ajout d’une nef, elle a servi d’église paroissiale jusqu’à la construction de l’église actuelle. En pratique : Nombre minimum de participants 8 et maximum 30 personnes.

Le déplacement depuis l’église du Dompeter à la Chapelle se fait à pied distance : 850 mètres ou en voiture si vous avez des difficultés pour marcher. Formulaire d’inscription en ligne Découverte de la plus ancienne église d’alsace et d’une des rares chapelle tétraconque d’Alsace Avolsheim

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: AVOLSHEIM, Bas-Rhin Autres Lieu Avolsheim Adresse rue du Dompeter Avolsheim Bas-Rhin Ville Avolsheim Avolsheim lieuville Avolsheim Departement Bas-Rhin

Avolsheim Avolsheim Avolsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avolsheim avolsheim/

Visite commentée Dompeter et Chapelle Saint-Ulrich 2023-07-17 was last modified: by Visite commentée Dompeter et Chapelle Saint-Ulrich Avolsheim 17 juillet 2023 Avolsheim Avolsheim Bas-Rhin Bas-Rhin rue du Dompeter Avolsheim Bas-Rhin

Avolsheim Avolsheim Bas-Rhin