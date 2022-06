Visite commentée Dompeter et Chapelle Saint-Ulrich Avolsheim Avolsheim Catégories d’évènement: 67120

Avolsheim 67120 Avolsheim Dompeter : « Plus vieille église d’Alsace ». L’histoire de cet édifice est lié à saint Materne, évangélisateur de l’Alsace. Consacré en 1049 par le pape alsacien Léon IX, l’église romane a subi plusieurs modifications. Chapelle Saint-Ulrich : Chapelle à l’architecture unique en Europe de l’Ouest, remontant au Xe siècle. Des fresques ont été mises au jour en 1968. Par l’ajout d’une nef, elle a servi d’église paroissiale jusqu’à la construction de l’église actuelle. En pratique : Nombre minimum de participants 8 et maximum 30 personnes.

Dompeter : « Plus vieille église d'Alsace ». L'histoire de cet édifice est lié à saint Materne, évangélisateur de l'Alsace. Consacré en 1049 par le pape alsacien Léon IX, l'église romane a subi plusieurs modifications. Chapelle Saint-Ulrich : Chapelle à l'architecture unique en Europe de l'Ouest, remontant au Xe siècle. Des fresques ont été mises au jour en 1968. Par l'ajout d'une nef, elle a servi d'église paroissiale jusqu'à la construction de l'église actuelle. En pratique : Nombre minimum de participants 8 et maximum 30 personnes.

Le déplacement depuis l'église du Dompeter à la Chapelle se fait à pied distance : 850 mètres ou en voiture si vous avez des difficultés pour marcher.

