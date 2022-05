[Visite commentée] Dieppe Canadian War Cemetery Hautot-sur-Mer, 21 mai 2022, Hautot-sur-Mer.

[Visite commentée] Dieppe Canadian War Cemetery Dieppe Canadian War Cemetery /Chemin des Jonquilles Hautot-sur-Mer

2022-05-21 – 2022-05-21 Dieppe Canadian War Cemetery /Chemin des Jonquilles

Hautot-sur-Mer Seine-Maritime Hautot-sur-Mer

En compagnie de Benjamin, étudiant guide-conférencier, parcourez le ‘Dieppe Canadian War Cemetery’.

Communément appelé “le cimetière des Vertus”, il a été créé par les allemands car les Alliés ont été contraints de laisser les corps des soldats tombés au combat sur les plages au cours du raid du 19 août 1942. Les stèles sont positionnées dos à dos, en double rangées, à la manière allemande. C’est le seul cimetière allié à présenter cette particularité. Il est aujourd’hui entretenu par le Commonwealth.

Départ des visites à 10h & à 14h. Réservation obligatoire.

La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) organise cette année sa première Semaine des Tombes de Guerre en France.

Dans ce cadre, la CWGC participe avec ses partenaires à la 7ème édition du Printemps des Cimetières, pour faire mieux connaitre sa mission et son patrimoine mémoriel et vous invite à des visites guidées de certains de ses 3000 cimetières et mémoriaux en France !

Retrouvez le programme complet de l’opération en téléchargement ci-dessous.

En compagnie de Benjamin, étudiant guide-conférencier, parcourez le ‘Dieppe Canadian War Cemetery’.

Communément appelé “le cimetière des Vertus”, il a été créé par les allemands car les Alliés ont été contraints de laisser les corps des soldats…

cwgcexperience@cwgc.org +33 3 21 21 52 75 https://www.cwgc.org/

En compagnie de Benjamin, étudiant guide-conférencier, parcourez le ‘Dieppe Canadian War Cemetery’.

Communément appelé “le cimetière des Vertus”, il a été créé par les allemands car les Alliés ont été contraints de laisser les corps des soldats tombés au combat sur les plages au cours du raid du 19 août 1942. Les stèles sont positionnées dos à dos, en double rangées, à la manière allemande. C’est le seul cimetière allié à présenter cette particularité. Il est aujourd’hui entretenu par le Commonwealth.

Départ des visites à 10h & à 14h. Réservation obligatoire.

La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) organise cette année sa première Semaine des Tombes de Guerre en France.

Dans ce cadre, la CWGC participe avec ses partenaires à la 7ème édition du Printemps des Cimetières, pour faire mieux connaitre sa mission et son patrimoine mémoriel et vous invite à des visites guidées de certains de ses 3000 cimetières et mémoriaux en France !

Retrouvez le programme complet de l’opération en téléchargement ci-dessous.

Dieppe Canadian War Cemetery /Chemin des Jonquilles Hautot-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-22 par