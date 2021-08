Le Tampon Le Tampon Le Tampon Visite commentée des vestiges d’une ancienne sucrerie Kervéguen Le Tampon Le Tampon Catégorie d’évènement: Le Tampon

Sucrerie de Bel Air au Tampon —————————– * vestiges de la sucrerie * emplacement de l’ancien camp d’engagés * emplacement de l’abcien “château”

gratuit, 12 personnes maximum, s’inscrire en ligne

Les vestiges de l’ancienne usine sucrière de Bel-Air sont peu visibles aujourd’hui ; ils sont pourtant les témoins d’une importante acitvité sucrière pendant une centaine d’années. Le Tampon Chemin de l’Etablissement Le Tampon

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:30:00

