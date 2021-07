Vincelles Centre industriel aéronautique de Cravant Vincelles, Yonne Visite commentée des vestiges de la Centrale de montage V Centre industriel aéronautique de Cravant Vincelles Catégories d’évènement: Vincelles

Yonne

Visite commentée des vestiges de la Centrale de montage V Centre industriel aéronautique de Cravant, 19 septembre 2021, Vincelles. Visite commentée des vestiges de la Centrale de montage V

le dimanche 19 septembre à Centre industriel aéronautique de Cravant

Intégré au Centre industriel aéronautique de Cravant, ce vaste hangar bétonné, à l’épreuve des bombes, était destiné à assembler, en 1940, le bombardier LeO45. Vous appréhendrez son architecture militaire et sa fonction industrielle. **À noter** : Visites à 10h30, 14h30 et 15h30.

Gratuit | Sur inscription | Durée de la visite : 1 h | Prévoir chaussures de marche (terrain accidenté)

Découvrez l’édifice à l’aide de documents d’époque. Centre industriel aéronautique de Cravant Aérodrome de Cravant – Hangar ULM 89460 Cravant Vincelles Cravant Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vincelles, Yonne Autres Lieu Centre industriel aéronautique de Cravant Adresse Aérodrome de Cravant - Hangar ULM 89460 Cravant Ville Vincelles lieuville Centre industriel aéronautique de Cravant Vincelles