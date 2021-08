Paris Jardin des Grands-Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle île de France, Paris Visite commentée des statues du jardin Marco-Polo (6°) Jardin des Grands-Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle Paris Catégories d’évènement: île de France

Venez découvrir les 4 statues qui ornent ce jardin situé dans le parc du Luxembourg ainsi la fontaine des Quatre-Parties-du-Monde qui trône à son extrémité. Crée en 1867, le jardin des Grands-Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle accueille quatre magnifiques statues : L’Aurore de François Jouffroy

de François Jouffroy Le Jour de Jean-Joseph Perraud

de Jean-Joseph Perraud Le Crépuscule de Gustave Crauk

de Gustave Crauk La Nuit de Charles Gumery Au cours de la visite, le public pourra également admirer la majestueuse fontaine des Quatre-Parties-du-Monde, dite aussi fontaine Carpeaux, qui trône à l’extrémité du jardin. Conçue par Gabriel Davioud, cette fontaine en bronze a été réalisée entre 1867 et 1874 par plusieurs artistes. Parmi eux Jean-Baptiste Carpeaux a réalisé la partie la plus remarquable : le groupe de quatre femmes (symbolisant l’Afrique, l’Amérique, l’Asie et l’Europe)soutenant une sphère au sommet de la fontaine. Cette visite sera commentée par un conservateur du département de la Conservation des œuvres d’arts religieuses et civiles de la Ville de Paris. Lieu de rendez-vous : à l’entrée du parc, au niveau du 12 avenue de l’observatoire, à proximité de la station de RER Port-Royal. Modalités d’inscriptions : le lien de réservation sera bientôt disponible. LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS VENIR. Animations -> Visite guidée Jardin des Grands-Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle Avenue de l’Observatoire Paris 75006

4, 6 : Raspail (490m) 4 : Vavin (575m)

Contact :Ville de Paris DAC-DirectiondesAffairesCulturelles@paris.fr

© Jean-Marc Moser/COARC/Ville de Paris

© Jean-Marc Moser/COARC/Ville de Paris