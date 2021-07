Béligneux Salle du patrimoine Ain, Béligneux Visite commentée des salles du Patrimoine de Béligneux Salle du patrimoine Béligneux Catégories d’évènement: Ain

Au rez-de-chaussée, 5 salles dont 2 sur les vieux métiers avec mannequins, matériels et mobiliers anciens. Une cuisine ancienne entièrement équipée. Une salle de classe des années 1950 recrée. Une salle dédiée à l’une des premières compagnie de sapeurs-pompiers volontaires équipée d’une pompe à bras et de son matériel d’intervention. Au sous-sol, une cave voûtée en pierre, contient tout le matériel vinicole des anciens vignerons du village – Attention ! Cette salle est accessible uniquement par des escaliers. Les outils agricoles des années 50 (dans la cour des pièces du patrimoine) seront le thème de cette année.

Visites commentées par petits groupes

Cinq salles d'exposition mises en place à l'ancienne école de Béligneux (place de la Grande Hermière) pour témoigner de la vie quotidienne du village au siècle dernier.

